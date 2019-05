Cristã paquistanesa Asia Bibi abandonou o país

Graça Andrade Ramos - RTP08 Mai, 2019, 11:40 / atualizado em 08 Mai, 2019, 12:12 | Mundo

Uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sob anonimato, garantiu que Asia Bibi é "uma cidadã livre" que "deixou o Paquistão de livre vontade e com o apoio total do Governo".







Não há certezas sobre o seu novo paradeiro, apesar de um dos seus advogados, Saif ul Malook, ter dito à televisão britânica BBC que "Asia Bibi chegou ao Canadá ontem à noite" (terça-feira).







"Deixou o Paquistão com o marido, depois de o Governo ter permitido que saíssem do país. Levou tempo, mas está finalmente em segurança", acrescentou.





O Canadá foi um dos países a oferecer asilo à cristã paquistanesa e à família. Duas das filhas de Asia Bibi já ali vivem.





Nos últimos seis meses, a paquistanesa foi mantida num local secreto, de forma a evitar retaliações de muçulmanos extremistas que, durante três dias, contestaram nas ruas a decisão dos tribunais.

Acusada por beber água



O pesadelo de Asia Bibi, uma trabalhadora rural mãe de cinco filhos, começou há dez anos, durante uma discussão com vizinhas muçulmanas com quem trabalhava num campo.





As vizinhas acusaram-na de lhes ter conspurcado a água por ser cristã, após Bibi ter bebido do mesmo recipiente que elas. Exigiram-lhe que se convertesse ao Islão, algo que ela recusou.





As mulheres foram então fazer queixa ao imã da aldeia onde viviam, acusando Bibi de ter blasfemado contra o profeta Maomé.







Afirmando sempre a inocência, Asia Bibi acabou detida e, a 8 de novembro de 2010, foi condenada à morte por enforcamento.







Passou oito anos na prisão, tornando-se um símbolo da luta internacional contra os abusos permitidos pela lei da blasfémia no Paquistão. Os Papas Bento XVI e Francisco intercederam especialmente por ela.



Ilibada



A cristã saiu da prisão a 31 de outubro de 2018, depois de o Supremo Tribunal do Paquistão ter confirmado a sentença que a ilibava e a a enviar em liberdade.







Saquib Nasir, juiz que liderou o painel de três magistrados que decidiu pela libertação da mulher, justificou a decisão com citações do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. "A tolerância é o princípio básico do Islão", escreveu, sublinhando que a religião condena a injustiça e a opressão.



"Asia Bibi foi absolvida de todas as acusações", disse o presidente do conselho de juízes na leitura do veredicto do Supremo Tribunal, acrescentando que Bibi seria libertada "imediatamente".



Os juízes consideraram que a acusação tinha "fracassado categoricamente em provar o seu caso além de dúvidas razoáveis". Acrescentaram que o caso se baseava em provas fracas e que uma alegada confissão feita por Bibi tinha sido obtida frente a uma multidão que "a ameaçava de morte".

Perigo de morte



Os apoiantes do partido político Tehreek-e-Labaik (TLP), fundado no apoio às leis da blasfémia, não lêem dessa forma o Corão. Condenaram de imediato a decisão e bloquearam estradas nas principais cidades do Paquistão. Em Lahore, a polícia foi mesmo apedrejada.



Foram feitas ameaças de morte a Nasir e dos outros dois juízes que reverteram a sentença. "O líder do TLP, Muhammad Afzal Qadri, emitiu um édito que afirma que o juiz e todos os que ordenaram a libertação de Asia merecem a morte", anunciou o porta-voz do partido, Ezra Ashrafi, durante os protestos que inflamaram o país.







Apesar de ter sido condenada em 2010, a sentença de Asia Bibi só foi confirmada quatro anos depois pelo Supremo Tribunal de Lahore, capital da província de Punjab, onde ocorreu o incidente.



Em 2011, o ex-governador de Punjab Salman Taseer, que defendia publicamente a causa da cristã paquistanesa, foi morto a tiro por um dos guarda-costas, Mumtaz Qadri, executado anos depois.



Em julho de 2015 o Supremo Tribunal suspendeu temporariamente a execução da sentença de morte enquanto os juízes examinavam o apelo de Asia Bibi, a pedido dos seus advogados.







Apesar de estar agora fora do seu país e livre, Asia Bibi continua a correr perigo de morte, caso o seu paradeiro seja revelado e islamitas fanáticos decidam executá-la à revelia da lei.