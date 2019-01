Cristiano Ronaldo vai a tribunal por delitos fiscais entre 2011 e 2014

RTP18 Jan, 2019, 16:10 | Mundo

De acordo com o que foi negociado entre a defesa de Cristiano, o Ministério Público e as Finanças espanholas, o atual jogador da Juventus deverá ser condenado a pagar quase 19 milhões de euros e a aceitar dois anos de prisão, com pena suspensa.



Depois de meses de processo, Cristiano Ronaldo reconheceu ter cometido quatro crimes fiscais entre 2011 e 2014, tal como fizeram muitos outros jogadores como Luka Modric, Marcelo, Radamel Falcão, ou o português Fábio Coentrão.



Na terça-feira, no mesmo tribunal, será também julgado Xabi Alonso, o único jogador entre vários internacionais que, até agora, continua a defender a inocência e não aceitar negociar com o Ministério Público que pede cinco anos de prisão.



Cristiano, que tem um jogo na véspera, deverá viajar no avião privado no próprio dia, para depôr de forma presencial. Os advogados de defesa já pediram segurança reforçada.