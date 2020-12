Críticas europeias. "Profundamente preocupantes" as três novas centrifugadoras de urânio do Irão

"O anúncio recente do Irão da sua", lembraram, em referência ao acordo firmado em 2015 com os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China) e a Alemanha, que reabriu a Teerão a economia mundial sob condição de reduzir o seu programa atómico."É profundamente preocupante", referiram num comunicado conjunto.Os porta-vozes dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos europeus exprimiram aindae pela redução dos acessos da AIEA".Os deputados iranianos passaram um texto controverso, que apela ao Governo a tomar de imediato disposições para produzir e armazenar "pelo menos 120 quilos por ano de urânio enriquecido a 20 por cento", ao mesmo tempo que propõe "o fim" das inspeções da AIEA, a Agência Internacional de Energia Atómica, das Nações Unidas.

Para ser promulgada, a lei necessita ainda da assinatura do Presidente iraniano, Hassan Rohani, que se lhe opôs e se tem mostrado relutante. Teerão tem repetido desde novembro a sua disponibilidade para retomar o JPCOA.

Os europeus deixaram conselhos a Teerão. "Se o Irão deseja realmente preservar um espaço para a diplomacia, não deve implementar estas medidas", referem, desafiando o Governo iraniano a "representada pela chegada da nova Administração norte-americana".Joe Biden mostrou-se disposto a arrepiar o caminho de confronto com o Irão seguido por Donald Trump nos últimos três anos. Em particular na retoma do Acordo assinado sob Barack Obama e que Trump abandonou em maio de 2018, acusando Teerão de violar os termos. Nos anos seguintes Washington voltou a impor sanções que mergulharam a República Islâmica numa recessão esmagadora.

Teerão mantém a rota

As três novas centrifugadoras são apenas a mais recente prova de que Teerão não está disposto a abrir mão facilmente das suas pretensões nucleares, que garante terem objetivos pacíficos.





Perante o que considerou a impotência dos restantes signatários do chamado Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), para inverterem a estratégia de Trump, apesar dos sucessivos apelos iranianos, Teerão decidiu em maio de 2019 retomar a maioria das questões chave do seu programa nuclear abolidas em 2015.

Mais de um ano depois,, quando o Plano de 2015 estabelece em 300 o limite autorizado, mais 533 quilogramas do que fora indicado no relatório de maio da agência da ONU.O JCPOA também limita Teerão a enriquecer urânio com uma pureza até 3,67 por cento, mas o mesmo relatório da AIEA indicou que o enriquecimento tem atingido os 4,5 por cento. Impede ainda Teerão de construir centrifugadoras tão avançadas como as entretanto anunciadas.

Berlim e Joe Biden têm admitido voltar a discutir as atividades nucleares e o programa de mísseis iranianos, mas Teerão exclui tais cenários e uma renegociação do JPCOA.







"Nunca o Irão irá negociar ou comprometer a sua segurança nacional", declarou Saïd Khatibzadeh, porta-voz dos Negócios Estrangeiros iranianos, numa conferência de imprensa virtual antes do comunicado conjunto das três potências europeias.

"Não temos qualquer necessidade de renegociar o que já está consagrado em papel", sublinhou. "A Alemanha e a Europa devem saber que o que não foi alcançado pela pressão máxima [do Governo de Trump] não poderá sê-lo por outros meios".

Troça da Arábia Saudita

Sábado passado, os países do Golfo exigiram ser ouvidos se o acordo nuclear com o Irão for reativado.







"O que esperamos acima de tudo é que nós e os nossos outros amigos na região sejamos plenamente consultados sobre as negociações com o Irão", disse Faisal bin Farhan Al-Saud, ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, citado pela agência de notícias France Presse.

do saudita."Cada um é livre de falar, mas eles fariam melhor de não falar do que não lhes diz respeito, para não se colocarem numa posição embaraçosa", acrescentou Khatibzadeh.Arábia Saudita e Irão romperam relações diplomáticas em 2016 e acusam-se mutuamente de desestabilizar o Médio Oriente.No verão passado, sob o beneplácito da Administração Trump, diversas monarquias do Golfo, incluindo os Emirados Árabes Unidos e o Bahrain, estabeleceram relações diplomáticas e económicas com israel, no que foi considerado uma importante vitória israelita e norte-americana e um caminho que Joe Biden já mostrou querer prosseguir.Mesmo sem ser expressa, a bênção da Arábia Saudita a estes acordos não pode ser descartada.O Irão jurou destruir Israel e o consenso entre israelitas e árabes mesmo à sua porta não augura nada de bom, sobretudo se abrir a porta à cooperação militar e a uma eventual aliança contra o poder vigente em Teerão.