Crítico de Pequim. Bilionário Sun Dawu condenado a 18 anos de prisão

Sun, que é conhecido por criticar abertamente o Partido Comunista Chinês, foi detido em novembro de 2020. A sua empresa, a Hebei Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group, possuiu várias propriedades agrícolas e emprega cerca de nove mil pessoas no processamento de aves e produção de alimentos para animais de estimação.

Juntamente com a mulher, o empresário construiu uma das maiores empresas agrícolas da China, a partir de uma exploração com frangos e porcos, nos anos 1980.

De acordo com um comunicado do Tribunal Popular de Gaobeidian, na província de Hebei, norte da China, Sun Dawu foi condenado a 18 anos de prisão e multado em 3,11 milhões de yuans (405.000 euros).O magnata, familiares e funcionários foram presos, após uma disputa de terras com uma quinta, propriedade do Governo de Hebei.

Defensor dos Direitos Humanos

Sun foi uma das poucas pessoas na China a acusar publicamente o Governo de Pequim de tentar encobrir a extensão do surto de gripe suína africana em 2019, que levou ao abate de mais de 100 milhões de porcos no país.Em maio de 2019, numa entrevista à CNN , Sun afirmou que as autoridades locais apenas testaram os seus porcos quando ele começou a colocar fotos dos animais mortos na internet.O julgamento do mediático empresário autodidata, de 67 anos, e líder de um grupo especializado em agricultura, foi apontado pelos seus defensores como tendo sido de caráter político.Um grupo de defesa dos Direitos Humanos na China (CHRD) disse a 14 de julho, que o bilionário estava a ser levado a julgamento “”.E, Ramona Li, uma das responsáveis do CHRD, recorda o apoio de Sun aos direitos humanos e sua grande preocupação com o bem-estar das pessoas marginalizadas pela economia chinesa.Com Pequim a tentar colocar na “linha” os empreendedores do país.Num conjunto de diretrizes divulgadas em setembro de 2020, o Partido Comunista afirmou que o setor privado necessitava de “pessoas politicamente sensatas” que “ouvissem com firmeza o partido”.Ren é apelidado de “o Canhão” pelas suas opiniões e foi um crítico do Presidente Xi Jinping pela sua estratégia na prevenção do SARS-CoV-2.

Num texto publicado em março de 2020, que foi atribuído a Ren Zhiqiang, o autor refere-se indiretamente a Xi como um “palhaço” sedento de poder.