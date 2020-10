Croácia bate novo recorde com 2.412 infeções e intensifica medidas

O país balcânico de 4,5 milhões de habitantes regista um total de 36.380 infetados desde o início da pandemia e 437 mortes, e atualmente tem 825 pacientes hospitalizados, incluindo 58 com ventiladores.

Devido à falta de pessoal médico e de espaço nos hospitais, o ministro da Saúde, Vili Beros, anunciou hoje que os estudantes de medicina voluntários vão dar assistência aos médicos e que novos espaços, como o grande centro desportivo Arena em Zagreb, serão preparados para a receção de pacientes.

O gabinete médico de crise adotou novas medidas hoje, que entrarão em vigor a partir de terça-feira.

O número máximo de pessoas nas reuniões públicas é mantido em 50, com prévio aviso às autoridades, mas o número de participantes em casamentos e funerais é limitado a 30, enquanto será de 15 em outras celebrações familiares, sendo obrigatória a listagem de assistentes.

As máscaras, que já são obrigatórias em espaços públicos fechados, também serão obrigatórias nos cemitérios durante a próxima festa católica do Dia dos Finados e em qualquer local onde não haja distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 42,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.297 pessoas dos 116.109 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.