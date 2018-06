Cruz Vermelha Internacional retira 71 colaboradores do Iémen por motivos de segurança

Lusa07 Jun, 2018, 18:19 | Mundo

"Nas últimas semanas, as nossas atividades foram bloqueadas e o nosso pessoal recebeu ameaças e foi diretamente tomado por um alvo. Existe claramente um desejo de instrumentalizar a nossa organização no cenário do conflito", declarou em comunicado Dominik Stillhart, diretor das operações do CICV.

"No passado, a nossa delegação no Iémen foi ameaçada por diversas ocasiões e não podemos aceitar que se exponha a riscos suplementares nas atuais circunstâncias, menos de dois meses após o assassinato de um dos seus colaboradores", acrescentou.

Após uma "série de incidentes e ameaças", o CIC transferiu para o exterior do Iémen 71 dos seus colaboradores.

Em consequência, a organização com sede em Genebra indicou que deverá reduzir as suas atividades humanitárias, designadamente no domínio das cirurgias, visitas aos detidos, fornecimento de água potável e assistência alimentar.

O CICV, presente no Iémen desde 1962, considera que "todas as partes [no conflito] são responsáveis pela segurança do seu pessoal, e apelou a "garantias concretas e reais para que possa prosseguir a sua ação" no país do Médio Oriente.

Em março de 2015 a Arábia Saudita assumiu a liderança de uma coligação militar para auxiliar o governo internacionalmente reconhecido e que se refugiou no sul do país, enquanto o seu presidente se instalava em Riade, a capital saudita.

O balanço do conflito armado no Iémen cifra-se segundo a ONU em cerca de 10.000 mortos, 55.000 feridos e originou "a pior crise humanitária do mundo". Mais de 2.200 pessoas morreram de cólera, enquanto diversas regiões do país estão no limiar da fome generalizada.