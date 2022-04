Cruzador russo Moskva "gravemente danificado"

Foto: Denis Sinyakov - Reuters

As tropas ucranianas dizem ter atingido com mísseis o navio russo que lidera a frota de guerra no Mar Negro. O Ministério russo da Defesa confirma que o cruzador Moskva ficou "gravemente danificado", mas sem admitir a existência de um ataque.