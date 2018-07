Cuba constitucionaliza propriedade privada e casamento homossexual

Nas alterações mais significativas à lei fundamental desde 1976, o presidente da República passa a ter o mandato limitado a dez anos e é criado o cargo de primeiro-ministro.



O novo texto abre ainda as portas ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.



Na actividade política nada muda: o Partido Comunista continua a ser o único legalmente permitido.



Nos próximos três meses os cubanos vão poder pronunciar-se sobre as alterações. O objectivo é que a nova constituição entre em vigor antes do final do ano.