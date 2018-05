Cuba decreta dois dias de luto devido a queda de avião

Lusa19 Mai, 2018, 08:37 | Mundo

"O Conselho de Estado da República de Cuba decidiu decretar luto oficial desde as 06h00 (locais) do dia 19 de maio até as 12h00 da noite de 20 de maio", informaram hoje os media estatais.

O avião, um Boeing 737 alugado pela companhia aérea cubana à operadora mexicana Global Air, despenhou-se a meio do dia de sexta-feira, momentos depois da descolagem do aeroporto Internacional José Martí, em Havana, com 110 pessoas a bordo, 104 passageiros e seis membros da tripulação, informaram as autoridades no local.

De acordo com a Efe, existem três sobreviventes, que se encontram em estado crítico.

A maioria das vítimas são cubanas, embora haja cinco estrangeiros, dos quais dois são de nacionalidade argentina.

A estes, somam-se os seis tripulantes, todos mexicanos.