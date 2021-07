Cuba. Dirigente da oposição refere que se vive "ambiente explosivo como nunca"

Foto: Ernesto Mastrascusa - EPA

Cuba amanheceu sem internet móvel e com uma forte presença policial nas ruas de Havana.



Em entrevista ao correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra, o dirigente da oposição Pedro Fernández, do Fórum Antitotalitário de Cuba, refere que as pessoas já perderam o medo.