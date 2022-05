Cuba garante "apoio irrestrito" ao "processo revolucionário venezuelano"

"O nosso apoio eterno e fraterno acompanhamento da revolução bolivariana e o nosso apoio sem restrições ao camarada Nicolás Maduro Moros, à frente deste processo revolucionário civil-militar", disse Marrero em Caracas, numa homenagem ao líder histórico Simón Bolívar no Panteão Nacional venezuelano.

Marrero está no segundo dia da sua visita à Venezuela, centrada no fortalecimento das relações bilaterais e da cooperação em diversos setores que o Governo venezuelano considera estratégicos.

"Tal como há 20 anos, a união cívico-militar demonstrou e derrotou cada ação imperialista. Aqui nos encontramos e continua a unir-nos o grande sonho dos eternos comandantes Fidel (Castro, antigo presidente de Cuba) e Chávez (Hugo, antigo presidente da Venezuela), e é por isso que a nossa irmandade é invencível, é por isso que a nossa luta é justa e é por isso que estamos seguros da vitória", frisou o político cubano.

Marrero iniciou, segunda-feira a sua quinta visita à Venezuela, a primeira como primeiro-ministro de Cuba, depois de ter estado quatro vezes em Caracas como ministro do Turismo do Governo de Havana.

Segundo a imprensa local, a agenda da visita incluiu encontros com as autoridades venezuelanas, nomeadamente com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, com o propósito de fortalecer a cooperação em áreas como a saúde, desporto, educação, alimentação, ciência e energia.