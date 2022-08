Cuba. Mais de 120 feridos e 17 desaparecidos após incêndio em depósito de petróleo

Há 17 desaparecidos. São bombeiros que estavam a combater as chamas. O incidente aconteceu na cidade de Matanzas.



O tanque estava meio cheio, com cerca de 50 mil metros cúbicos de petróleo bruto e o para-raios não conseguiu protegê-lo da potência da descarga do relâmpago.