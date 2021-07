Cuba. Protestos levam a importação de alimentos e medicamentos sem taxas alfandegárias, temporariamente

No, no queremos migajas. Queremos libertad. La sangre no se derramó en las calles cubanas para poder importar unas maletas de más. La mayoría de los heridos o detenidos ni siquiera tiene a nadie que le traiga algo en su equipaje. #SOSCuba #11JCuba #CorredorHumanitario pic.twitter.com/yiZPsG629e — Yoani Sánchez 🇨🇺 (@yoanisanchez) July 14, 2021 Durante os protestos, o acesso à internet foi cortado, para não haver publicações sobre as manifestações contra o Governo.



"Nos primeiros dias eles cortaram as ligações, cortaram tudo", disse Andrea Lopez, residente em Havana. "Tudo isso é como [o governo] quer".



Um morto e dezenas de prisões foi o balanço oficial dos confrontos dos últimos dias.



Cuba debate-se com uma crise económica difícil. O setor do turismo foi muito abalado com a Covid-19 e a fraca colheita do açúcar não ajudou nas exportações.

O Governo cubano culpa os Estados Unidos por manterem as sanções económicas e provocarem os protestos antigovernamentais.





A Casa Branca responde com o pedido de libertação dos manifestantes detidos nos ultimos dias.

Citado pela BBC, acrescentou que o Executivo "avaliará as coisas" depois de 31 de dezembro.A lei cubana permite a entrada até dez quilos de medicamentos sem impostos e aplica taxa nos alimentos e produtos de higiene pessoal, que tem limite de quantidade para entrar no país.Não se sabe se a suspensão dos impostos alfandegários terá algum impacto no alivio da escassez porque os voos para Cuba não trazem muitas pessoas devido às restrições da pandemia.Para os críticos do regime, a nova medida excecional não resolve a situação de fundo.escreveu a jornalista Yoani Sanchez, no twitter, logo após o anúncio. "Não foi derramado sangue nas ruas de Cuba para importar algumas malas extras."