Cuba, Venezuela e Bolívia felicitam Daniel Ortega por reeleição

O Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitou hoje na rede social Twitter o seu homólogo nicaraguense pela vitória nas eleições de domingo, escrevendo: "Felicidades ao povo irmão da Nicarágua, a Daniel Ortega e à [vice-presidente e mulher de Ortega] Rosario Murillo, pelo resultado das eleições".

Segundo Díaz-Canel, que herdou o poder de Raúl Castro em 2018, as eleições na Nicarágua "foram uma demonstração de soberania e civismo perante a cruel campanha mediática" de que o país centro-americano tem sido alvo.

"Contem sempre com o apoio de Cuba", frisou o chefe de Estado do país caribenho, que mantém uma forte aliança política com a Nicarágua de Ortega e Murillo e o regime de Nicolás Maduro na Venezuela.

O Governo venezuelano também felicitou hoje Daniel Ortega pela sua "legítima e incontestável" reeleição como Presidente da Nicarágua e a sua mulher por bisar como vice-presidente do país.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, "envia um abraço solidário e de felicitações ao comandante Presidente Daniel Ortega, à vice-presidente, companheira Rosario Murillo, pela sua legítima reeleição, e ao digno povo da irmã República da Nicarágua, pela incontestável vitória da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN)", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano em comunicado.

"A Nicarágua ratificou, através do instrumento democrático do voto, a sua independência e a sua autodeterminação. Provou perante o mundo a sua vontade de continuar a avançar em paz num processo político que garantiu na última década a restituição dos direitos humanos fundamentais, retirados pela imposição do neoliberalismo", acrescentou.

O Governo venezuelano reiterou ainda o seu "firme compromisso solidário para continuar (...) a construção de um mundo de paz e justiça, um mundo onde se respeite a autodeterminação e a soberania dos povos, um mundo multicêntrico e pluripolar"

Por sua vez, o executivo da Bolívia saudou hoje a elevada participação e a "vocação democrática" nas eleições da Nicarágua.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros saúda o povo irmão nicaraguense pela participação e vocação democrática no processo eleitoral", escreveu, em comunicado.

"Estamos certos de que com a participação maioritária e o respeito do voto popular se fortalece a democracia, como exercício pleno da soberania do povo", acrescenta a nota.

A Bolívia e a Nicarágua são aliadas políticas desde o Governo de Evo Morales, que disse que "o triunfo de Ortega é a derrota do intervencionismo `yankee`".

"Saudamos o digno povo da Nicarágua que, numa demonstração de coragem e maturidade democrática, escolheu o irmão Daniel Ortega como Presidente constitucional, apesar da campanha de mentiras, chantagem e ameaças dos Estados Unidos", escreveu o ex-presidente boliviano Evo Morales na sua conta do Twitter.

A campanha eleitoral nicaraguense foi marcada pela detenção de sete pré-candidatos presidenciais da oposição que se perfilavam como os principais adversários de Ortega e pelo exílio de outros por motivos de segurança e pela eliminação de três partidos políticos, situação que foi condenada por alguns países latino-americanos, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, que inclusive já declararam que não reconhecerão o resultado do escrutínio.

De acordo com o primeiro relatório das autoridades eleitorais, Daniel Ortega obteve 74,99% dos votos, quando estavam contados cerca de metade dos boletins depositados nas urnas, pelo que permanecerá no cargo até janeiro de 2027, cumprindo 20 anos consecutivos no poder, um caso inédito na história recente da Nicarágua e da América Central.

Os números oficiais fixaram em 65,34% a participação na jornada eleitoral, o que contrasta com cálculos independentes, que situaram a abstenção em mais de 80%.