Cumplicidade com Putin. Aumenta a pressão para expulsar do SPD o ex-chanceler Schröder

Há pelo menos duas organizações distritais e cinco organizações locais do SPD que levaram a exigência de expulsão ao ponto de formularem requerimentos à Comissão de Conflitos do SPD, sita em Hannover, segundo hoje noticia o Spiegel-online





A mesma publicação refere que a Comissão de Conflitos quer tratar todo o processo por escrito e se absterá até nova ordem de qualquer audição do ex-chanceler. A Comissão terá feito saber aos requerentes já conhecidos, e a outros que se prevê venham a manifestar-se no mesmo sentido, que unifiquem até ao início de abril todas as petições de expulsão numa só, para assim se simplificar o procedimento.





Desde o início da invasão da Ucrânia, Gerhard Schröder foi alvo de apelos públicos no sentido de se demitir da sua posição de direcção em empresas russas como a Gazprom, mas não se pronunciou a esse respeito, tal como se mantém silencioso sobre as queixas entradas na Comissão de Conflitos.





Segundo Der Spiegel, a direcção nacional do SPD encara com cepticismo a possibilidade de expulsar Schröder, por considerar frágeis os fundamentos jurídicos que poderiam justificá-la.





Numa conferência realizada na Turquia, Schröder pronunciou-se entretanto sobre a guerra, mas sem condenar Putin nem a decisão de invadir a Ucrânia e limitando-se a generalidades como a de afirmar que a guerra é o resultado do fracasso da política e que desde o fim da URSS "não criámos uma arquitectura de segurança que reflectisse esta nova situação".