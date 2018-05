Cumprimento do acordo por Teerão depende de "garantias práticas" da UE

Lusa09 Mai, 2018, 18:13 / atualizado em 09 Mai, 2018, 18:13 | Mundo

A manutenção do compromisso de Teerão com o acordo nuclear "depende das garantias da parte da União Europeia", declarou hoje aos jornalistas Alaeddin Boroujerdi, presidente da comissão de Segurança Nacional e Relações Externas do parlamento do Irão, que foi recebido hoje de manhã pelo vice-presidente da Assembleia da República Jorge Lacão e pelos deputados da comissão de Negócios Estrangeiros.



"Não queremos testemunhar os mesmos erros que os EUA estão a cometer por parte da União Europeia", disse o deputado, que chefia uma delegação de parlamentares iranianos em visita a Lisboa.



As autoridades iranianas exigem que a União Europeia (UE) dê "garantias práticas" de que manterá o acordo, até porque "existem dúvidas de que a União Europeia, no seu conjunto, tenha a capacidade de continuar a trabalhar com o Irão e de manter este acordo", indicou Boro Jerdi.



"Se a UE tem essa capacidade de preservar esse acordo, tem de passar garantias práticas. Para nós, não é aceitável que esta violação dos EUA seja repetida por parte da UE", acrescentou.



Questionado sobre que garantias são pedidas por Teerão, o deputado respondeu: "Respeitar e cumprir os compromissos assumidos contemplados no acordo nuclear, não aceitar a pressão dos EUA, não ter receio de sanções que os EUA possam aplicar aos bancos europeus que trabalham com o Irão".



"Queremos exigir uma garantia muito prática e não apenas uma conversa oral sobre a sua determinação" de manter o acordo nuclear, acrescentou.



No entanto, Boroujerdi ressalvou que a capacidade do bloco europeu de resistir a pressões dos Estados Unidos é "fraca".



O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta terça-feira que os Estados Unidos abandonam o acordo nuclear assinado em 2015 entre o Irão e o grupo dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (EUA, Rússia, China, França e Reino Unido) mais a Alemanha.