Cúpula do MPLA analisa resultados das eleições angolanas

O presidente João Lourenço reuniu-se esta manhã com a estrutura máxima do MPLA para analisar os resultados eleitorais que dão ao partido a sua vitória mais magra com apenas 51 por cento dos votos e uma derrota significativa em Luanda, onde a UNITA saiu vencedora.