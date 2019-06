Curaçau proíbe comercialização de ouro venezuelano

Lusa22 Jun, 2019, 09:07 | Mundo

A medida, segundo a imprensa loca, foi anunciada pelo ministro curaçauense, Eugene Rhuggenaath, que assinou uma ordem ministerial com "efeito imediato" até ser elaborada uma medida legislativa sobre esse assunto.

"Devido aos altos riscos, o Governo do Curaçau vai tomar todas as medidas necessárias para prevenir que a sua reputação internacional não sofra danos, em relação ao comércio e transporte de ouro na Venezuela", disse aos jornalistas.

Eugene Rhuggenaath precisou ainda que a comercialização local de ouro tem estado vinculada à "fuga de capitais, opressão, exploração e minaria ilegal" e que há indícios de que "o comércio e transporte" daquele metal"representa, em alguns casos, crimes organizados e transfronteiriço".

Na Venezuela são cada vez mais frequentes as denúncias de exploração ilegal de minas de ouro e outros metais e também de assassinatos em zonas disputadas pelo controlo de minas, da presença de guerrilheiros colombianos em zonas mineiras do estado de Bolívar (sudeste do país) e de abusos das forças de segurança.