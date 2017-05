Curdos elogiam Washington pelo fornecimento de armas às milícias na Síria

Lusa 10 Mai, 2017, 10:16 | Mundo

"A decisão norte-americana de armar as Unidades do Povo Curdo (YPG, na sigla original), que são uma das principais componentes das Forças Democráticas Sírias é importante e vai acelerar a derrota do terrorismo", disse à France Presse Talal Sello, porta-voz da coligação que combate o Estado Islâmico na Síria.

As milícias curdas têm o apoio dos Estados Unidos no conflito sírio e a decisão sobre o envio de armas provocou de imediato fortes críticas por parte do governo da Turquia.

"O fornecimento de armas às YPG é inaceitável", disse hoje o vice-primeiro-ministro turco, Nurettin Canikli, ao jornal Hurriyet de Ancara.

"Esta política não vai beneficiar ninguém, acrescentou Canikli, na mesma entrevista.

A Turquia considera as Unidades de Proteção do Povo Curdo uma "extensão" dos separatistas do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), apontado como uma organização "terrorista" pelo Executivo de Ancara.