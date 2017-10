Currículos escolares chineses vão incluir teorias do Presidente Xi Jinping

Lusa23 Out, 2017, 11:08 | Mundo

O diário de Hong Kong cita o ministro da Educação chinês, Chen Baosheng, que afirma que a nova ideologia, expressa no discurso inaugural do XIX Congresso do PCC, será incorporada nos currículos escolares.

"[O pensamento de Xi] vai ser introduzido nos manuais escolares, aulas e cérebro [dos estudantes]", afirmou o ministro.

"Vamos elaborar métodos de ensino específicos que combinem textos de diferentes graus e tópicos", acrescentou.

No discurso inaugural do mais importante evento da agenda política chinesa, proferido perante centenas de delegados do PCC, Xi anunciou o início de uma "nova era", em que a China "erguer-se-á entre todas as nações do mundo".

O secretário-geral do PCC prometeu uma China moderna e próspera, em que o partido não abdicará do controlo sobre economia e sociedade.

"Governo, exército, sociedade e escolas - norte, sul, este e oeste - o Partido é líder de tudo", afirmou.

O título formal da ideologia de Xi será conhecido no encerramento do Congresso, na terça-feira, quando a constituição do Partido for alterada.

Chen afirmou que o ministério irá começar a introduzir o pensamento de Xi, o mais forte líder chinês das últimas décadas, nos manuais escolares, e a treinar professores, como parte da "tarefa histórica" que do ensino.

Tradicionalmente, o partido exerce apertado controlo sobre os currículos escolares, com os livros a enaltecer os feitos do Partido Comunista e a omitir eventos como a sangrenta repressão do movimento pró-democracia de Tiananmen, em 1989.

Desde a ascensão ao poder de Xi, em 2012, as autoridades reforçaram também o controlo sobre o meio acadêmico, advertindo contra a difusão de "conceitos ocidentais" nas salas de aulas.

Em junho, várias universidades chinesas foram publicamente reprendidas pelos inspetores de disciplina do Partido, pelos seus "insuficientes esforços na frente ideológica".