"Custo social do carbono". Juiz nomeado por Trump dificulta vida de Biden na luta pelo clima

Por sua vez, o juiz emitiu sexta-feira uma ordem judicial que impede o executivo de Joe Biden de utilizar uma estimativa mais elevada do “custo social do carbono” (CSC).

O CSC é uma unidade de medida que atribui um valor monetário aos danos causados pela emissão de uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera. O objetivo é ajudar a calcular o impacto da subida do nível do mar, secas, inundações, incêndios e outos eventos consequentes das alterações climáticas.

Esse valor económico calculado é depois avaliado por diversas agências em decisões como regulamentações de emissões ou autorizações para a exploração de combustíveis fósseis.A unidade de medida foi implementada pela primeira vez durante a Administração Obama, que fixou o custo climático em cerca de 51 dólares por tonelada de emissões de CO2.O economista Michael Greenstone, que ajudou a estabelecer o custo social do carbono durante a Administração Obama, disse ao jornal The Guardian que se a decisão do juiz federal se mantiver isso significará que os EUA não estão dispostos a enfrentar a crise climática.Os procuradores republicanos, liderados por Jeff Landry, do Louisiana, consideram, por seu lado, que a estimativa mais elevada do CDC é ilegal e excede a sua autoridade ao ser calculado com base em danos climáticos globais.O gabinete de Landry divulgou um comunicado onde apelida a decisão de Cain de “grande vitória para quase todos os aspetos da economia e cultura da Louisiana”.





"A tentativa de Biden de controlar as atividades do povo americano e as atividades de todos os negócios, de Main Street a Wall Street, foi interrompida hoje", apontou Landry na sexta-feira. "A ordem executiva de Biden foi uma tentativa do Governo de controlar e fiscalizar o povo com base em vencedores e perdedores escolhidos pelo Governo", acrescentou.



Esta não é a primeira vez que os esforços climáticos de Joe Biden sofrem um golpe por parte dos republicanos. Em junho do ano passado, um outro juiz nomeado por Donald Trump travou uma decisão de Biden de interromper a emissão de novas adjudicações para perfuração de petróleo e gás em terras federais.