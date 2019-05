Da cabeça aos pés. Poluição danifica qualquer órgão do corpo

Cristina Sambado - RTP17 Mai, 2019, 12:23 | Mundo

O problema sistémico é o resultado de poluentes que provocam infeções que, de seguida, entram na corrente sanguínea e inundam o organismo de partículas ultrafinas.



“A poluição atmosférica pode prejudicar de forma aguda e crónica todos os órgãos do corpo”, concluem os cientistas do Fórum de Sociedades Respiratórias Internacionais em dois artigos publicados na revista Chest e divulgados pelo jornal britânico The Guardian.



“Partículas ultrafinas passam pelos pulmões e são prontamente captadas pelas células e transportadas pela corrente sanguínea acabando por expor virtualmente todas as células do corpo humano”, acrescenta o estudo.



O professor Dean Schraufnagel, da Universidade de Illinois em Chicago, que liderou os estudos, afirma que “não ficaria surpreso se quase todos os órgãos fossem afetados”.



Já a diretora de Saúde Pública e Ambiental da Organização Mundial de Saúde recorda que “existem mais de 70 mil artigos científicos que demonstram que a poluição atmosférica está a afetar a nossa saúde”. Para a Organização Mundial de Saúde, a poluição atmosférica é uma emergência de saúde pública, com mais de 90 por cento da população mundial a respirar ar tóxico.



Os novos estudos indicam que a poluição atmosférica é responsável por 8,8 milhões de mortes a cada ano. E já é uma das causas da morte mais frequentes que o tabagismo.





No entanto, o impacto de diferentes poluentes em muitas doenças ainda está a ser estudado, sugerindo que os danos cardíacos e respiratórios são apenas a ponta do iceberg.



Doenças e menos apoio social levam a maior vulnerabilidade



Embora a poluição atmosférica afete todas as regiões, idades e grupos sociais é provável que cause maiores problemas em pessoas com exposição mais intensa e com maior suscetibilidade. A população é mais vulnerável à poluição se tiver outras doenças ou menos apoio social.A poluição atmosférica pode estar associada a sintomas imediatos após a exposição, como a tosse, lacrimejamento e dificuldades em respirar. Mas também pode estar associada a danos a longo prazo que são mais subtis.O facto de respirarem mais ar por unidade de peso corporal leva a que inalem mais substâncias tóxicas transportadas pelo ar.Em muitas zonas do mundo onde a biomassa é queimada dentro de casa para cozinhar e aquecer, as crianças mais pequenas são fortemente expostas à poluição no interior da habitação.Por outro lado,, o que pode resultar em maior exposição à poluição do ar externo.Segundo os estudos, as crianças são biologicamente mais suscetíveis à poluição. As exposições aos poluentes atmosféricos durante o período pré-natal e durante a infância podem ter efeitos prejudiciais e irreversíveis nos pulmões e noutros órgãos.A poluição do ar está também associada a taxas reduzidas de fertilidade e aumento do risco de aborto espontâneo. Alguns estudos mostraram também que a qualidade do sémen ou dos espermatozoides também diminuiu em áreas com elevado grau de poluição.