Dados britânicos. Pandemia atrasou competências sociais das crianças

crianças mais vulneráveis, como as que vivem em casas mais pequenas e sem jardins e que passaram mais tempo em écrans durante os confinamentos, registam atrasos em aprendizagens de andar e gatinhar”.



Para Amanda Spielman, a pandemia “criou desafios persistentes”.



“Estou particularmente preocupada com o desenvolvimento das crianças mais novas, que, se não for abordado, pode causar futuros problemas nas escolas primárias”, acrescentou.



Amanda Spielman considera que a pandemia e os confinamentos resultaram em atrasos na aprendizagem da fala e da linguagem, problemas de interação social e de confiança, tais como não saber fazer turnos para brincar e dificuldade para fazer amigos, e atrasos em andar e gatinhar, ir ao bacio ou até apertar os atacadores dos sapatos.



“As crianças tiveram menos tempo de educação precoce, menos tempo de interagir com outras pessoas fora do núcleo familiar. Para algumas crianças, não têm interação e passam muito tempo a olhar para écrans”.



Spielman aconselha os pais a falarem o mais possível com os filhos, levá-los a passear a lojas e a parques infantis para que vejam o mundo e façam exercício: “Essas coisas básicas de pais são mais importantes do que atrasar a entrada na escola”.



A responsável pelo Ofsted acrescentou que as escolas estão preparadas para lidar com crianças de vários níveis de desenvolvimento, mas que o maior esforço será feito nas crianças que tiveram piores experiências com a pandemia.



Os relatórios revelam que alguns funcionários de creches descobriram formas inovadoras para ajudar as crianças pequenas a recuperar o atraso, tais como “grupos de conversa” com um diário para registar atividades, ou encorajando as crianças a expressar os sentimentos através de “cartões de emoções” com imagens de crianças exibindo diferentes expressões faciais.



O Ofsted descobriu que nas escolas a pandemia continuava a afetar o conhecimento e saúde mental dos alunos, com os responsáveis a relatar menor resiliência e confiança, aumento de ansiedade e comportamentos perturbadores.



Algumas escolas afirmam ainda que as revelações de abusos domésticos tinham aumentado.



