Dados de caixa negra apontam para queda intencional de Boeing na China

Até agora, os investigadores não encontraram qualquer falha mecânica ou técnica com o aparelho, revelam os relatórios de uma avaliação preliminar realizada nos Estados Unidos.

O avião, que voava entre as cidades de Kunming (sudoeste) e Cantão (sudeste), despenhou-se na região de Guangxi no dia 21 de março, às 14h38 horas locais (7h38 em Lisboa), matando todas as pessoas a bordo (123 passageiros e nove membros da tripulação).

”, avança oo primeiro meio de comunicação norte-americano a avançar com a informação, citando fonte próxima da avaliação preliminar.Segundo o relatório, dados dos gravadores da caixa negra, que foi recuperada no local do acidente, sugerem que as entradas nos controlos levaram o aparelho a um mergulho quase vertical.Já a ABC News, que cita responsáveis norte-americanos, revela que o acidente foi causado por um ato intencional.Segundo a Reuters, os investigadores estão a examinar se esta ação se deveu a uma ação intencional no, não tendo encontrado provas de avaria técnica.

O que sabemos até agora?

A Administração da Aviação Civil da China (CAAC), que está oficialmente encarregada da investigação, afirmou num comunicado no final de abril que ter elaborado um relatório preliminar sem fornecer detalhes sobre o que poderia ter causado o acidente.







A China Eastern Airlines já tinha revelado que os três pilotos a bordo eram qualificados, não tinham problemas de saúde, nem problemas financeiros.

Segundo a CAAC, o avião tinha a manutenção “em ordem”, bem como o certificado de aeronavegabilidade do aparelho.A CAAC afirmou ainda que vai continuar a “realizar a investigação ao acidente de forma científica, rigorosa e ordenada”.

Conforme exigido pelas regras internacionais da aviação, representantes do Gabinete de Segurança dos Transportes dos EUA estão a prestar assistência técnica.

A embaixada da China em Washington, o Gabinete de Segurança dos Transportes dos EUA (NTSB), e a Boeing recusaram comentar a informação avançada pelo, devido a diretrizes estabelecidas pela Organização da Aviação Civil Internacional das Nações Unidas.“Segundo as regras relativas a investigações de acidentes só a NTSB pode comentar uma averiguação de acidente”, afirmou um porta-voz da Boeing à BBC . A empresa já tinha afirmado que estava a colaborar com as investigações.