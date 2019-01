Partilhar o artigo Dados dos políticos alemães: Hacker identifica-se com a extrema-direita Imprimir o artigo Dados dos políticos alemães: Hacker identifica-se com a extrema-direita Enviar por email o artigo Dados dos políticos alemães: Hacker identifica-se com a extrema-direita Aumentar a fonte do artigo Dados dos políticos alemães: Hacker identifica-se com a extrema-direita Diminuir a fonte do artigo Dados dos políticos alemães: Hacker identifica-se com a extrema-direita Ouvir o artigo Dados dos políticos alemães: Hacker identifica-se com a extrema-direita