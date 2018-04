Damasco acusada de lançar ataque químico em Douma

O governo de Damasco já negou qualquer envolvimento no alegado ataque.



Num tweet, Donald Trump qualificou Bashar al Assad como "animal" e disse que o Presidente sírio vai pagar caro pelo que fez.



A França já solicitou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU com carácter de urgência.



As imagens vídeo do alegado ataque, publicadas pela organização Capacetes Brancos, podem impressionar os espectadores mais sensíveis.