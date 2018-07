Daniel Barenboim, o novo apartheid e a vergonha de ser israelita

O maestro nascido em Buenos Aires, com nacionalidade argentina, espanhola, israelita e palestiniana, pega na declaração de independência, o documento fundador de Israel, para lançar fortes críticas a um Estado que diz ter-se desviado irremediavelmente do caminho traçado pelos seus fundadores.



No texto publicado esta terça-feira no jornal espanhol El País , Daniel Barenboim lembra que os fundadores do Estado de Israel “viam no princípio da igualdade a pedra angular da sociedade que começavam a construir (…) num compromisso de procurar a paz e as boas relações com todos os países e povos vizinhos”.