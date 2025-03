Daniel Chapo assina com partidos acordo sobre reformas estatais

O alcance de um consenso foi anunciado pelo chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo, na passada quinta-feira, visando o diálogo iniciado com os partidos para colocar um fim à crise pós-eleitoral no país.



Para além dos partidos com assento parlamentar, nomeadamente o Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos), a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), bem como o extraparlamentar Nova Democracia, o diálogo contou, na sua fase final, com a presença de formações partidárias com representação nas assembleias provinciais e municipais.



Chapo tinha admitido, em 19 de fevereiro, a possibilidade de uma revisão constitucional, no âmbito do diálogo para o fim da crise pós-eleitoral no país.