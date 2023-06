Daniel Ellsberg. Denunciante de guerra do Vietname morre aos 92 anos

Tinha 92 anos e morreu vítima de cancro do pâncreas, em Kensington, na Califórnia.



Em 1971, ficou conhecido pela divulgação dos "documentos do Pentágono" cerca de sete mil páginas com revelações sobre a história e as atividades dos norte-americanos na guerra do Vietname.



Continham informações sobre mentiras de sucessivos presidentes que excederam a autoridade e ainda sobre má conduta durante o conflito.



A investigação foi revelada pelo 'The New York Times'.



O antigo analista militar co-fundou a Fundação para a Liberdade de Imprensa e, ao longo dos últimos anos, defendeu o trabalho da nova geração de denunciantes, como Edward Snowden.