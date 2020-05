Danos colaterais da Covid-19. Luvas e máscaras no Mediterrâneo

As imagens foram captadas no Mediterrâneo junto à cidade francesa de Nice.





A ONG Operação Mar Limpo, que trabalha para a limpeza da Côte d'Azur, está surpreendida porque as máscaras e as luvas começaram a aparecer no mar ainda antes do que estavam à espera.





A situação veio piorar o problema já de si crónico de poluição nesta zona do planeta.





Ao revelar estas imagens e vídeos, que foram partilhados do Facebook, este grupo diz que quer alertar para o que pode acontecer ainda mais conforme os países europeus vão aligeirando as restrições e, com o bom tempo, as populações começam a ir para as praias.





"Estas máscaras não as tínhamos há muito tempo e vamos ter milhões", escreveu no Facebook Laurent Lombard, fundador desta ONG. "Tenham atenção, este é o início de um novo tipo de poluição".





Para já, neste mergulho, Lombard encontrou cinco máscaras descartáveis e quatro luvas de latex. Isto para além do habitual lixo plástico e garrafas vazias.









No mar um problema, mas em terra também.





A 14 de maio, apenas três dias depois de terem sido aligeiradas as medidas de confinamento em França, funcionários da Câmara de Paris que recolhem o lixo queixaram-se nas redes sociais da quantidade de máscaras que estavam a ser largadas nas ruas da cidade.