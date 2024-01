David Cameron reafirma apoio britânico à estabilidade do Kosovo

Cameron afirmou após um encontro com a homóloga kosovar, Donika Gervalla-Schwarz, que se vive "num mundo de grande insegurança e instabilidade, um mundo de grandes conflitos".

"Esta é uma altura em que países como o Reino Unido devem apoiar os nossos amigos, trabalhar em estreita colaboração com as nossas importantes alianças", disse.

Cameron defendeu a importância de investir "em regiões que foram instáveis, mas que estão agora a mostrar bons sinais de estabilidade e progresso", referindo-se à importância para o Reino Unido da estabilidade nos Balcãs Ocidentais.

Referiu ser por essa razão que o Governo britânico vai investir este ano 45 milhões de libras (52 milhões de euros, ao câmbio atual) no Kosovo.

O antigo primeiro-ministro conservador visitou os soldados britânicos que integram a força de manutenção da paz liderada pela NATO no país (KFOR), composta por 4.500 elementos.

As fileiras britânicas na KFOR foram aumentadas de 400 para 600 soldados após um ataque à polícia kosovar por um comando paramilitar sérvio no final de setembro de 2023, que reacendeu as tensões.