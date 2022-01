David Sassoli. "Um defensor da democracia que parte cedo demais", Marisa Matias

"Tenho o maior respeito e admiração por David Sassoli, um homem profundamente empenhado na defesa do Parlamento e um defensor da democracia de toda a vida. Um colega gentil, simpático e dialogante. Um presidente que trabalhou arduamente para que o Parlamento mantivesse o seu papel e para que o seu funcionamento fosse democrático em tempos de pandemia", declarou a eurodeputada Marisa Matias.

Numa declaração à Lusa, Marisa Matias recordou que no último ano trabalhou, "com muito gosto, diretamente com ele", quando, a seu pedido, coordenou um grupo de reflexão para melhorar as condições do teletrabalho e do multilinguismo em tempos de pandemia.

"Sinto que lhe devemos um agradecimento sincero. Parte cedo demais", concluiu a deputada do Bloco.