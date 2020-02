De 0 a 109 feridos. Afinal o ataque iraniano atingiu as tropas norte-americanas no Iraque

Lesões cerebrais traumáticas. De nenhum soldado ferido, com o passar das semanas foi revelado, num primeiro momento, que 64 militares relataram problemas ao Pentágono, e agora, afinal, são no total 109.





As lesões foram provocadas pelo ataque com mísseis lançado pelo Irão, contra bases militares norte-americanas no Iraque, depois de Trump ter ordenado o assassinato do General iraniano Soleimani.







Apesar de Donald Trump ter dito que nenhum militar dos EUA sofreu ferimentos, a verdade dos factos começa a ser revelada, aos poucos, praticamente um mês depois do ataque.







Na altura dos acontecimentos, Trump afirmou que os EUA não iriam retaliar porque a ofensiva iraniana não tinha provocado quailquer baixa norte-americanas.



É verdade que não houve vítimas mortais do lançamento dos mísseis do Irão, mas não é verdade, ao contrário da retórica de Trump e do Pentágono na altura, que os militares norte-americanos não sofreram ferimentos.





O que o Pentágono argumenta é que as lesões cerebrais traumáticas não foram relatadas de imediato. Ou seja, os militares, alegadamente, só começaram a sentir os problemas algum tempo depois do ataque.





Na altura em que foram comunicados os primeiros problemas, Donald Trump, quando questionado sobre os mesmos, afirmou apenas que "tinha ouvido que eles (os militares) tinham dores de cabeça, e um par de outras coisas, mas nada muito sério".