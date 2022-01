Debandada em cerimónia religiosa provoca 29 mortes na Libéria

A debandada irrompeu quando um bando de homens armados com facas atacou algumas das centenas de pessoas presentes na cerimónia, por volta das 21:00 locais de quarta-feira, de acordo com o porta-voz da polícia, Moses Carter, em declarações à agência Associated Press.

A mesma fonte acrescentou que o número de mortes pode ainda aumentar "porque há outras pessoas em estado crítico", disse o mesmo porta-voz em declarações à agência France-Presse.

Uma pessoa foi detida, de acordo com a mesma fonte.

Os corpos foram levados para a morgue de um hospital próximo do local onde o incidente ocorreu, numa zona de praia chamada New Kru Town.

Os bandos de rua tornaram-se um problema crescente em Monróvia e em outras cidades liberianas nos últimos anos, de acordo com os residentes.