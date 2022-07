Debate aceso entre candidatos à sucessão de Boris Johnson

Foto: Jeff Overs/BBC/Handout via Reuters

As propostas económicas dividiram os candidatos à liderança do Partido Conservador britânico no primeiro debate televisivo. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, chegou a dizer que o país entrará em recessão profunda com as propostas do adversário, o antigo ministro das Finanças Rishi Sunak.