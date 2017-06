Decisão de Trump serve para "unir o resto do mundo em sentido contrário"

Com esta posição os Estados Unidos não querem ficar de fora da chamada economia verde. Um negócio estimado de mais de 200 mil milhões de euros anuais apenas no mercado interno norte americano.



Cientes das oportunidades de negócio de uma mudança de paradigma os empresários pressionaram para que o país não saísse do acordo. Vários especialistas garantem que os EUA não vão ganhar, nem emprego, nem investimento, com a decisão.



Trump cumpre uma promessa eleitoral e procura evita ter que enfrentar em pleno uma espécie de movimento de desobediência civil.



Vários Estados já garantiram vão manter o compromisso com o Acordo de Paris, Cidades como Nova Iorque vão mesmo assinar um documento comprometendo-se com um futuro sustentável.



O governador da Califórnia, Jerry Brown, juntou-se a 175 parceiros mundiais, entre os quais a China, o Japão, o Canadá ou a União Europeia. Garante o estado mais rico da América do norte vai ignorar a decisão de Donald Trump e avançar com legislação ainda mais restritiva das emissões poluentes.



Com a decisão avançada esta quinta-feira Trump colocou os Estados Unidos da América ao lado da Síria e da Nicarágua. Os dois únicos países do mundo que tinham recusado o acordo.



São agora apenas 196 países a afirmar o seu compromisso de reduzir emissões poluentes para conter o aumento de temperatura em 1,5ºC até ao final do século.