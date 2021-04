Decisão do Supremo Tribunal Federal permite a Lula entrar na corrida ao Palácio do Planalto

Agora, só depende de Lula da Silva. O antigo chefe de estado brasileiro livrou-se dos obstáculos legais a uma eventual candidatura às eleições presidenciais do próximo ano. Isto depois de, ontem à noite, o plenário do Supremo Tribunal Federal do país ter confirmado a anulação das condenações de Lula nos processos judiciais em que estava envolvido.