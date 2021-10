Decisão do Tribunal polaco sobre leis europeias põe em causa a manutenção do país

Reuters

A presidente da Comissão Europeia garante que vai fazer tudo o que for possível para garantir o respeito pelas leis comunitárias. Uma posição depois do Tribunal Constitucional de Varsóvia ter declarado que alguns tratados europeus são incompatíveis com a constituição polaca.