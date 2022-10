"Decisões difíceis". Sunak quer estabilizar economia e unir país e partido

Com uma guerra na Europa, o rescaldo da covid-19 e uma crise económica a nível mundial como pano de fundo,. Assumidamente admirador de Margaret Thatcher e defensor da disciplina fiscal,

Enquanto ministro das Finanças de Boris Johnson, ficou conhecido como “Red Rishi” e era apelidado de “socialista”, por ter promovido apoios para as famílias e as empresas durante a pandemia. Quer agora aplicar a mesma “compaixão” da altura para os desafios que o país enfrenta atualmente.





Em maio passado, já a enfrentar uma crise dos preços da energia, Sunak anunciou uma taxa de 25 por cento sobre as empresas de energia, com o objetivo de angariar cinco mil milhões de libras - dinheiro que seria usado para pagar uma parte do pacote de ajuda aos britânicos com rendimentos mais baixos. Este aumento de impostos, o maior em 70 anos, valeu a Sunak o apelido de “socialista” pelo antigo ministro da Economia Jacob Rees-Mogg.



Não pretendendo deixar à próxima geração “uma dívida para saldar”,. Com experiência e currículo na política britânica, Hunt anulou todos os cortes fiscais anunciados pela primeira-ministra.O orçamento deste Governo para o país será apresentado a 31 de outubro, mas Sunak já deixou claro, no primeiro discurso como primeiro-ministro, que quer "construir uma economia que abrace as oportunidades do Brexit, onde as empresas invistam, inovem, e criem empregos”.

"Tudo o que posso dizer é que não estou intimidado. Eu percebo o alto cargo que aceitei e espero estar à altura das exigências. Mas quando surge a oportunidade de servir, não se pode questionar a oportunidade, apenas a vontade”, disse.



"Um mandato de todos nós e que nos une a todos"

Consciente de que 62 por cento dos eleitores defendem eleições antecipadas e que uma larga maioria podia atribuir o seu voto ao Partido Trabalhista, o novo líder tentou legitimar a sua posição tendo em conta o sistema parlamentarista.



"Serei sempre grato a Boris Johnson pelas suas incríveis realizações como primeiro-ministro, e aprecio o seu afeto e espírito generoso. E sei que ele concordaria que o mandato que o meu partido ganhou em 2019 não é propriedade exclusiva de nenhum indivíduo. É um mandato de todos nós e que nos une a todos. E o cerne desse mandato é o nosso programa eleitoral", concluiu.





A formar uma equipa governamental, Rishi Sunak tentou garantir a continuidade e a união do Partido Conservador. Até agora, vários ministros de Truss mantiveram-se no Governo, como Suella Braverman (que fica no Ministério do Interior), e o de Thérèse Coffey (que fica com o Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais).







Na diplomacia mantém-se James Cleverly, considerado o primeiro apoiante de Truss. Ao manter ministro dos Negócios Estrangeiros, Sunak pretende dar sinais de que quer unir as fações internas partido.



Mas Ben Wallace é a verdadeira referência de estabilidade deste novo Governo. Mantendo-se como ministro da Defesa desde julho de 2019, vai dar continuidade ao trabalho elogiado dentro e fora do partido. Contudo, Wallace defende que o setor tenha 3 por cento do PIB até 2030 e essa será uma das questões que provocará desentendimento com o novo primeiro-ministro.





Dominic Raab regressa aos cargos de vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, que tinha desempenhado no Governo de Johnson. Apoiante de Sunak, Raab denominou os planos políticos e económicos de Truss de "suicídio eleitoral".





Já Penny Mordaunt, que não conseguiu os apoios suficientes para discutir a liderança, mantém-se como líder dos conservadores na Câmara dos Comuns.





Sunak garantiu, na terça-feira, estar "preparado para conduzir" o país colocando as necessidades dos britânicos "acima da política” e manifestou-se determinado em "criar um futuro digno dos sacrifícios que tantos fizeram e preencher o amanhã e todos os dias depois com esperança".





Nos próximos dias, o novo líder conservador tem também de ultimar os detalhes do plano fiscal que vai estabelecer a forma como o Governo pretende encontrar milhares de milhões de libras para tapar um buraco fiscal criado por uma inflação crescente e uma economia estagnada, e exacerbado pelas políticas económicas desestabilizadoras de Truss.



O plano, que se espera que inclua aumentos de impostos e cortes de despesas, vai ser apresentado no parlamento na segunda-feira pelo ministro das Finanças, Jeremy Hunt.





Recorde-se que, quando se demitiu da pasta das Finanças, em julho de 2022, Sunak escreveu na carta a Boris Johnson que ambos queriam "uma economia de impostos baixos, de crescimento alto e serviços públicos de excelência”. Porém, acrescentava que tal só poderia "ser cumprido de forma responsável" se o poder executivo estivesse preparado "para trabalhar arduamente, fazer sacrifícios e tomar decisões difíceis”.