Declaração conjunta do G20 deverá condenar guerra na Ucrânia

O texto, ao qual a agência de notícias teve acesso, menciona a "guerra na Ucrânia", ao contrário do que se esperava, devido à firme oposição de Moscovo em referir-se desta forma ao conflito que iniciou contra o país vizinho.Ainda de acordo com a EFE,A declaração conjunta admite que houve "outras posições" sobre a situação na Ucrânia durante as discussões em Bali, e reconhece que o G20 não é o evento mais indicado para a resolução de questões de segurança como esta.A declaração, que ainda deve ser aprovada pelos líderes do G20, entre a sessão de hoje e a de quarta-feira, vai ao encontro do que foi avançado pelos representantes da União Europeia e dos Estados Unidos, promotores de uma condenação firme de Moscovo nesta cimeira.O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, salientou hoje que o texto final que as delegações do G20 ainda estão a trabalhar vai "na direção certa" para condenar a invasão russa da Ucrânia, apesar das posições divergentes entre os membros.", disse Michel numa entrevista coletiva, pouco antes do início da cimeira, "uma das mais difíceis que já houve", disse.Nenhuma reunião ministerial do G20 desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano, logrou emitir um documento de consenso devido às diferenças entre os membros quando se trata de incluir alusões ao conflito e em que termos fazê-lo.A Rússia refere-se oficialmente à invasão da Ucrânia como uma "operação militar especial", tornando difícil mencionar a palavra "guerra" na Ucrânia em declarações multilaterais.Por isso, alguns membros do G20 têm colocado sobre a mesa alternativas, como é o caso de "conflito armado", que a maioria dos países rejeitou, refere ainda a agência EFE, que cita fontes diplomáticas.