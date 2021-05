Declaração de jornalista bielorrusso terá sido obtida sob tortura

O Conselho de Segurança da ONU vai reunir de emergência por causa do desvio de um avião comercial na Bielorrússia. As autoridades bielorrussas detiveram um jornalista que ia a bordo e a vítima surgiu agora num vídeo divulgado pelas autoridades do país. O pai do jornalista disse que a gravação foi forçada.