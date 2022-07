Declaração final de Lugano apela à saída das tropas russas para reconstruir a Ucrânia

O processo poderá custar mais de 700 mil milhões de euros, de acordo com as estimativas do Governo ucraniano.



Quem também participou nesta conferência foi o ministro português da Educação. João Costa diz que apoiar a reconstrução da Ucrânia é reconhecer o absurdo da guerra.





O ministro realçou ainda que a vontade de Portugal de apoiar a reconstrução da Ucrânia é mais do que um acto de solidariedade e cooperação. É também a condenação da crueldade dos ataques contra alvos civis.