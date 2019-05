Declarações de `Tchizé` dos Santos são "indicadores do processo de declínio" do MPLA

Lusa13 Mai, 2019, 19:12 | Mundo

O porta-voz da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Alcides Sakala, que se encontra na província angolana do Cunene (sul de Angola), disse à Lusa por telefone que as palavras de `Tchizé` dos Santos, filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, "não parecem isoladas".

"A posição e as palavras de `Tchizé` dos Santos não me parecem isoladas e demonstram a existência de contradições internas no MPLA [Movimento Popular de Libertação de Angola] e constituem indicadores do início do processo de declínio do partido no poder desde 1975", afirmou o porta-voz da UNITA.

Para Alcides Sakala, que não comentou um eventual `impeachment` a João Lourenço, a ausência de `Tchizé` dos Santos do Parlamento é uma questão do foro interno do MPLA e da Assembleia Nacional, embora surja num contexto de "turbulência interna" do partido governamental.

"O regimento da Assembleia Nacional e o Estatuto de Deputado são claros quando indicam que não se pode estar ausente do parlamento em três sessões plenárias seguidas", afirmou, indicando desconhecer se `Tchizé` dos Santos, também membro do Comité Central do MPLA, apresentou justificações oficiais.

A 07 deste mês, o grupo parlamentar do MPLA enviou uma carta a `Tchizé` dos Santos a aconselhá-la a suspender temporariamente o mandato de deputada face à ausência do país há mais de 90 dias, e consequente ausência dos trabalhos parlamentares, com a filha de Eduardo dos Santos a rejeitar a sugestão, alegando estar fora do país por questões de segurança.

Tal foi confirmado a 10 deste mês, à Lusa, pela própria deputada, que assumiu estar "involuntariamente" fora do país devido à doença da filha e que há vários meses está a ser "intimidada" por dirigentes do partido no poder desde 1975.

Na mesma ocasião, disse que o atual Presidente angolano, João Lourenço, está a fazer um "golpe de Estado às instituições" em Angola e defendeu a sua destituição.

Face à realidade em Angola, a deputada assumiu na mesma altura que está à procura de advogados em Luanda para avançar para o Tribunal Constitucional angolano com uma participação sobre o seu caso, seguindo ainda com "um pedido de `impeachment` [destituição]" de João Lourenço no parlamento, procurando para tal o apoio de deputados para uma proposta de Comissão de Parlamentar de Inquérito para apurar a conduta do atual chefe de Estado.

Ainda na mesma altura, `Tchizé` dos Santos referiu as ameaças de que é alvo - apontando mesmo uma alegada lista de várias figuras angolanas ligadas ao período da governação do pai (1979-2017) que as autoridades pretendem impedir de sair de Angola - por ser uma voz que contesta algumas das orientações de João Lourenço, também presidente do MPLA.

"O Presidente da República é conivente porque nada faz. Está a haver um crime contra o Estado. Isto é um caso para `impeachment`. Este Presidente da República merece um `impeachment`", afirma Welwitschea `Tchizé` dos Santos, considerada a filha mais próxima, politicamente, do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos.

Numa reação também à Lusa, Paulo Pombolo, porta-voz do MPLA, considerou sábado "muito graves" as declarações de `Tchizé` dos Santos, e lembrou que o partido tem órgãos próprios - Comissão Nacional de Disciplina e Auditoria - e que vai analisar as declarações da filha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos à luz dos estatutos partidários.

"Exigir a destituição do Presidente João Lourenço? Acusar o Presidente de ser um ditador? De estar a fazer um golpe de Estado às instituições em Angola? Tem provas? São palavras absurdas e declarações graves, muito graves, que o partido vai analisar", afirmou Paulo Pombolo, garantindo, porém, que, no limite, a expulsão de `Tchizé` dos Santos não está sequer equacionada.

Hoje, Alcides Sakala afirmou que a UNITA está a seguir "com muita atenção" as "atuações internas do MPLA", sobretudo pelo "clamor pela mudança" que vem da população angolana, que está cada vez mais preocupada por o país "estar a ir de mal a pior", com a "manutenção das dificuldades para obter o básico de uma vida digna".

Insistindo na ideia do "início do declínio" do MPLA, Alcides Sakala salientou que o partido no poder em Angola "não soube aproveitar os anos da paz", alcançada em 2002 após 17 anos de guerra civil, "nem combateu as assimetrias regionais", lembrando que a UNITA defende a criação de uma "frente ampla" para uma "alternância com base em princípios democráticos".