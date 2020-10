`Default` da Zâmbia sem consequências para outros países endividados (FMI)

"A Zâmbia já estava numa trajetória de dívida insustentável mesmo antes da pandemia, por isso vimos os mercados a diferenciarem entre a Zâmbia e outras classes de ativos, e espero que isso continue a ser verdade", respondeu Selassie quando questionado pela Lusa sobre se o `default` da Zâmbia não poderia prejudicar o acesso aos mercados de outros países altamente endividados, como Angola ou Moçambique.

"Nem todos os países africanos devem estar no mesmo pote", acrescentou o responsável, notando que "é por isso que o FMI está a ajudar tanto os países em dificuldades e a insistir junto dos credores privados" para se juntarem às iniciativas de alívio da dívida para estes países confrontados com quebra nas receitas e aumento das despesas.

Na conferência de imprensa de apresentação das Perspetivas Económicas para a África Subsaariana, Selassie disse que apesar da previsão de recessão económica de 3,1% este ano e do crescimento económico de 3% previsto para o próximo ano, o potencial de crescimento continua presente.

A Standard & Poor`s desceu na quarta-feira à noite o `rating` da Zâmbia para SD, `Default Seletivo`, depois de este país ter falhado um pagamento da prestação da dívida soberana, tornando-se na primeira nação africana a entrar em Incumprimento Financeiro devido às dificuldades económicas motivas pela pandemia de covid-19.

Na conferência de imprensa, Selassie reconheceu que o problema da dívida e do financiamento, a par da saúde e da recuperação das economias, é um dos mais prementes para os países africanos, que têm necessidades de financiamento de 890 mil milhões de dólares (752 mil milhões de euros) nos próximos três anos, dos quais 290 mil milhões de dólares (245 mil milhões de euros) estão ainda por encontrar.

"É preciso aumentar o financiamento concessional, um alívio da dívida atempado e reformas que criem transformações e que tragam mais investimento para os países", respondeu o economista etíope, quando questionado sobre de onde poderá vir essa dinheiro que colmate o défice de financiamento.

Se isso não acontecer "haverá um ajustamento excessivo, menos consumo público e privado e menos investimento, o que prejudicará a forte recuperação que queremos ver", avisou.

"Os 290 mil milhões de dólares resultam de uma estimativa país a país, mas apesar da crise, os grandes recursos do povo africano mantêm-se intactos e isso deve permitir a recuperação a longo prazo. Por isso, usar este potencial será vital para um crescimento inclusivo e sustentável, através do aumento da mobilização de receitas, digitalização, facilitação da integração comercial, reforço da competitividade, e investimentos para mitigar os desafios climáticos", apontou o diretor do departamento africano do FMI.

No relatório hoje divulgado, o FMI considerou que as medidas de distanciamento social na África subsaariana vão manter-se até final de 2022, e que só nesse ano a economia vai regressar aos níveis de 2019.

"A nossa projeção central assume que, para a maior parte dos países, algum distanciamento social, voluntário ou obrigatório, vai continuar em 2021, mas vai depois desvanecer-se no final de 2022, com a expansão da cobertura das vacinas e as melhorias nas terapêuticas, e a redução da transmissão local para níveis baixos", lê-se nas Perspetivas Económicas para a África Subsaariana.

O FMI alerta que "a África subsaariana está a lidar com uma crise económica e sanitária sem precedentes, que em apenas alguns meses pôs em causa os ganhos de desenvolvimento dos últimos anos e perturbou a vida e os rendimentos de milhões de pessoas", pelo que "a projeção base assume que, para a maioria dos países, algum distanciamento social vai continuar em 2021 e desvanecer-se a partir do final de 2022, à medida que a cobertura das vacinas se expande e as terapias melhoram".

A nível mundial, o FMI prevê uma recessão de 4,4% em 2020 e uma recuperação de 5,2% em 2021.