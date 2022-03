"Defenderemos o território da NATO se houver alguma ofensiva"

No culminar dos trabalhos da cimeira extraordinária da NATO, a primeira de três reuniões de alto nível, esta quinta-feira, em Bruxelas, António Costa salientou o compromisso de apoio à Ucrânia. O primeiro-ministro falou também do reforço das capacidades de dissuasão da Aliança Atlântica no leste da Europa.