Defesa da Ucrânia em debate por 50 países

Esta reunião, a 11.ª, marca o primeiro aniversário deste grupo criado e liderado pelos Estados Unidos, e que integra atualmente cerca de 50 países.Na véspera do encontro, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que também irá marcar presença em Ramstein, fez a sua primeira visita a Kiev desde o início da guerra, desencadeada pela ofensiva militar russa em fevereiro de 2022.Na reunião que Stoltenberg manteve na quinta-feira em Kiev com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o fornecimento de armas de longo alcance dominou parte da conversa, e o líder da Aliança Atlântica prometeu cuidar do assunto na reunião de hoje em Ramstein.Portugal – país que integra o Grupo de Contacto desde a sua constituição em abril de 2022 - está representado na reunião de hoje pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras.