Defesa de ex-ministro da oposição detido na Tunísia denuncia "tentativa de assassínio"

O comité de defesa do vice-presidente do partido tunisino de inspiração islâmica Ennahdha, Nourredine Bhiri, detido por "suspeitas" de terrorismo e branqueamento de capitais, acusou hoje as autoridades de tentativa de assassínio deste ex-ministro.