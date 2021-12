Defesa de João Rendeiro já recorreu da prisão preventiva

Vai ser um juiz do Tribunal Superior a avaliar e tomar uma decisão sobre a manutenção ou alteração da prisão preventiva do antigo banqueiro.



O antigo presidente do BPP foi detido no dia 11 de dezembro no hotel Forest Manor Boutique Guesthouse, em Durban, na África do Sul.



Está em prisão preventiva desde o dia 17 de dezembro e, no próximo dia 10 de janeiro vai ter a primeira sessão relacionada com o pedido de extradição feito pelas autoridades portuguesas.