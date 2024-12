Defesa do presidente sul-coreano vai contestar acusações de rebelião

Suspenso no sábado pelos deputados no âmbito do processo de destituição, Yoon Suk-yeol está a ser investigado judicialmente por duas acusações de rebelião, devido à declaração de lei marcial na noite de 3 de dezembro e por ter enviado o exército para o parlamento. Yoon recuou seis horas depois, sob pressão da Assembleia Nacional e dos manifestantes.