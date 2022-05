Defesa, energia e segurança alimentar na agenda do Conselho Europeu

No último dia da cimeira, os líderes dos 27 discutem questões relacionadas com a defesa, a energia e a segurança alimentar, depois de na segunda-feira o tema central ter sido o conflito na Ucrânia.



Na reunião do Conselho, com início pelas 10h00, Portugal é representado pelo primeiro-ministro, António Costa.



No final, está prevista uma conferência de imprensa com Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.



O início da cimeira foi ensombrado pelo impasse na adoção do sexto pacote de sanções à Rússia, que contempla um embargo - ainda que progressivo, gradual e com exceções – às importações de petróleo russo, rejeitado pela Hungria, face à sua grande dependência.



Nos últimos dias, a presidência francesa do Conselho e a Comissão Europeia desenvolveram esforços com vista a alcançar um compromisso, que levante designadamente as objeções de Budapeste, e a proposta atualmente sobre a mesa reforça as exceções para a Hungria, contemplando que o embargo apenas contempla o petróleo transportado por via marítima, o que representa dois terços das importações europeias, permitindo que países sem costa, como Hungria, Eslováquia e República Checa, continuem a receber petróleo russo através de oleoduto.



Ainda assim, à chegada à cimeira, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, negou que haja já um acordo político em torno desta nova proposta, reclamando mais exceções e compensações – designadamente fundos europeus para “infraestruturas energéticas”, e dirigiu duras críticas à Comissão Europeia, que acusou de ter um “comportamento irresponsável”, por ter avançado com este sexto pacote de sanções sem consultar as capitais.



Também na segunda-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exortou os Estados-membros da União Europeia a ultrapassarem “querelas internas” e a adotarem o sexto pacote de sanções contra a Rússia, ao dirigir-se, por videoconferência, ao Conselho Europeu, reunido em Bruxelas.



“As querelas internas devem parar (…) A Europa deve mostrar a sua força, porque a força é o único argumento que a Rússia compreende”, declarou Zelensky na sua intervenção perante os chefes de Estado e de Governo da UE.